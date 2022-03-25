Нужно ли вам пить воду перед сном: плюсы и минусы
Для организма важен водный баланс, но хорошо ли все-таки пить воду поздно вечером?
Общеизвестно, что пить воду полезно после пробуждения от сна по турам. Но во сне мы проводим несколько часов, так что резонно предположить: если выпить воды перед засыпанием, это может защитить от ночного обезвоживания.
Так ли это, и насколько в действительности может быть полезной привычка выпивать перед сном стакан воды?
Плюсы: улучшает настроение. За ночь организм на самом деле может подвергнуться обезвоживанию – тело активно выделяет влагу с потом, хотя мы редко замечаем эту потерю жидкости. Недостаток влаги негативно отражается на нервной системе. Результатом могут быть головные боли, вялость или чрезмерный голод, которые вы почувствуете утром.
Таким образом, выпивая воду вечером, вы можете предотвратить свои потери из-за обезвоживания и проснетесь на следующее утро в лучшем состоянии, без ощущения разбитости.
Минусы: может нарушить сон. Выпив воды перед сном, вы рискуете столкнуться с тем, что мочевой пузырь заставит вас встать ночью, чтобы сходить в туалет. Многие люди после этого снова спокойно засыпают, но есть и такие, для кого внезапное пробуждение означает, что остаток ночи будет проведен в беспокойстве без сна.
Плюсы: снимает похмелье. Выпитый вечером алкоголь лишает организм жидкости и минералов, таких как магний, калий или натрий – это способствует утреннему похмелью. Чтобы вы не проснулись на следующий день с худшей головной болью в своей жизни, перед сном следует выпивать добрых пол-литра негазированной воды.
Минусы: ослабляет мочевой пузырь. Позывы к мочеиспусканию в ночное время (так называемая никтурия) являются распространенным заболеванием. По мере того, как мы становимся старше, подверженность никтурии становится все более значительной. Употребление жидкости перед сном может делать позывы к мочеиспусканию более сильными и со временем привести к слабости мочевого пузыря. При появлении постоянных позывов к мочеиспусканию следует обратиться к врачу.
Пить воду перед сном: да или нет? Попробуйте пить воду перед сном и посмотрите, как на это будет реагировать ваше тело. Если посещение туалета ночью слишком сильно действует вам на нервы, не делайте этого. Но в таком случае важно, чтобы вы выпивали достаточно воды в течение дня. В противном случае эффект ночного обезвоживания будет более значительным и неприятным.
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