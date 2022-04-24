Как заснуть: питье воды перед сном поможет справиться с бессонницы
Сон и увлажнение — два элемента жизни. Крайне важно поддерживать гидратацию, чтобы тело функционировало наиболее здоровым образом, а также необходимо достаточное количество сна, чтобы человек был готов к предстоящему дню. Помимо поддержания общего состояния здоровья, вода может также помочь организму заснуть.
Исследование показало, что вода позволяет телу достичь правильной внутренней температуры, вызывая сонливость.
Помимо снижения температуры тела, питье воды перед сном также может расслабить тело. Общий медицинский консенсус предполагает, что взрослые должны выпивать от двух до четырех с половиной литров воды в день в зависимости от массы тела и уровня активности. Чем больше человек двигается, тем больше он потеет и, следовательно, тем больше ему нужно пить.
В летние месяцы важно поддерживать водный баланс, чтобы компенсировать потерю жидкости с потом.
Если этого не сделать, обезвоживание может вызвать ряд симптомов, включая:
• Чувство жажды
• Темно-желтая моча с сильным запахом
• Головокружение или предобморочное состояние
• Чувство усталости
• Сухость во рту, губах и глазах
• Мало или менее четырех мочеиспусканий раз в день
• Чувство усталости
• Сухость во рту, губах и глазах
• Мало или менее четырех мочеиспусканий раз в день
Лучший способ снизить риск обезвоживания — пить воду. Питьевая вода — не единственный способ поддержать сон.
Недавние исследования показывают, что ограниченное по времени питание, также известное как прерывистое голодание, может помочь. Доктор Эшли Ферира говорит, что прием пищи в течение определенного дневного промежутка времени может быть связан с более качественным сном.
«Есть в течение более длительного окна и / или часто менять это окно связано с прямо противоположным».
Хотя точная причина неизвестна, одна из причин воздействия ограниченного по времени приема пищи может быть связана с тем, как он поддерживает циркадный ритм организма.
Ранее Медикфорум писал о вреде фруктового сока.
Эшли Ферира
Здоровье
Врач в больнице Южной Каролины (США).
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