Как заснуть: питье воды перед сном поможет справиться с бессонницы



В летние месяцы важно поддерживать водный баланс, чтобы компенсировать потерю жидкости с потом.



Если этого не сделать, обезвоживание может вызвать ряд симптомов, включая:



• Чувство жажды

• Темно-желтая моча с сильным запахом

• Головокружение или предобморочное состояние

• Чувство усталости

• Сухость во рту, губах и глазах

• Мало или менее четырех мочеиспусканий раз в день





Лучший способ снизить риск обезвоживания — пить воду. Питьевая вода — не единственный способ поддержать сон.

«Есть в течение более длительного окна и / или часто менять это окно связано с прямо противоположным».