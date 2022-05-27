Изменение климата могут спровоцировать новую пандемию
Исследование показало, что причиной развития новой пандемии могут стать изменение климата. Температура на нашей планете продолжает расти, и всё это повлияет на миграцию диких животных.
По мере развития глобального потепления, как предсказывают учёные из Джорджтаунского университета, дикие животные будут изменять свои места обитания и всё сильнее приближаться к человеку. А это намного увеличивает вероятность передачи вирусов от животных к людям. Отметим, что COVID-19, по общему мнению целого ряда авторитетных исследований, представляет собой тот самый вирус, который передался от летучих мышей людям через какое-то пока ещё не установленное животное. Скорее всего это произошло на рынке мяса диких животных в китайском городе Ухань.
Наука уже давно бьет тревогу по поводу возможности повторения этого сценария из-за изменений климата. Также можно проанализировать и предыдущие вспышки, не оказавшиеся такими массовыми, включая атипичную пневмонию, вирусы Эбола и Зика. Все они показывают, что патогены могут, что называется, перепрыгнуть от животных к человеку, спровоцировав серьезные последствия. Но для предсказания подобных прыжков необходимо знать, как эти вирусы распространяются среди животных.
Исследование американских ученых показало, что миграции диких животных и рост связей между разными их популяциями из-за глобального потепления могут увеличить число вирусов, распространяющихся между этими животными. Проведена первая масштабная оценка того, как изменения климата структурируют глобальный виром млекопитающих. Оно сосредоточено на сдвигах географического ареала - мест обитания разных видов, который изменяется в результате глобального потепления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джорджтаунский университет
Медицина
католический (иезуитский) частный университет, расположенный в г. Вашингтон. Университет Джорджтауна основан в 1789 году
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