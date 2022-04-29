На Ставрополье нулевая смертность от коронавируса

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На Ставрополье нулевая смертность от коронавируса

За истекшие сутки на территории Ставропольского края не зарегистрировано ни одного летального исхода из-за осложнений коронавирусной инфекции. Нулевая смертность здесь зафиксирована первый раз за долгий срок. 
 
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил весьма значительное достижение - впервые за очень долгий срок в регионе нет смертей от коронавирусной инфекции за сутки. Владимиров рассчитывает, что это один из признаков грядущей победы над коварной пандемией. Отмечаются и некоторые другие признаки, которые свидетельствуют о том, что этот регион на пути выхода из пандемии COVID-19. 
 
Во-первых, на плато или на стабильном уровне сохраняется суточная заболеваемость COVID-19. В этой связи происходит сокращение специализированных коек в больницах для лечения коронавирусной инфекции, их уменьшили ещё на 170, и теперь число мест - 572 на весь Ставропольский край. Делается это исключительно исходя из общего числа госпитализированных пациентов. 
 
С начала с коронавирусной пандемии на территории Ставропольского края переболели около 196 тысяч человек, выздоровели свыше 185,4 тысяч. Смертность от коронавируса составила 7 016 пациентов, однако стоит учесть, что многие из тех, кто заражались коронавирусом в легкой или бессимптомной форме, через тестирования не проходили. Сейчас в стационарах края находится 510 пациентов, имеющих внебольничной пневмонии и ковид. Из них в тяжёлом состоянии пребывают 44. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Владимиров
Владимир Владимиров
Медицина
Губернатор Ставропольского края
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