Омикрон вызывает такие же тяжёлые симптомы, как и Дельта
Вариант коронавируса под названием Омикрон является таким же тяжелым, как и предыдущие варианты. Он вовсе не провоцирует более мягкую форму коронавирусной инфекции, как это утверждалось ранее.
Широко распространена точка зрения о том, что вариант Омикрон вызывает якобы более мягкую форму коронавируса, одновременно являясь при этом более заразным. Однако крупное по масштабам исследование на территории США показало, что риск госпитализации и смертности у людей, заразившихся прежними штаммами и Омикроном, является практически одинаковым. Исследование основывалось на медицинских записях 130 000 пациентов с COVID-19, которые заболевали коронавирусом на протяжении последних двух лет, сталкиваясь с различными его доминирующими вариантами.
Выводы этого исследования, которое ещё пока не прошло независимой научной оценки, выглядят довольно странно. Они полностью противоречат статистике, которая показывает заметное снижение уровня смертности в разных странах мира, где бушует вариант Омикрон, с одновременным увеличением количества заражённых. Однако авторы исследования утверждают, что снижение смертности объясняется выработкой коллективного иммунитета за счёт вакцинации и перенесённых ранее инфекций, а вовсе не тем, что Омикрон якобы провоцирует менее тяжелую форму.
Однако проведённое учеными из Массачусетского центрального госпиталя и Гарвардской школы медицины исследование имеет некоторые ограничения. Вполне возможно, что оно недооценило количество вакцинированных пациентов во время последних вспышек коронавируса, а также общее число заражений. А всё потому, что исследование не включала в себя данные по пациентам, которые проводили домашние тесты на основе антигенов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
Медицина
школа общественного здравоохранения является школой общественного здравоохранения Гарвардского университета , расположенная в Лонгвуде медицинской области в Бостоне, штат Массачусетс
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