В США ожидают 100 млн новых заражений осенью и зимой
Белый дом прогнозирует ещё 100 млн заражений COVID-19 осенью и зимой 2022 года. Эксперты полагают, что вирус продолжит доминировать на протяжении оставшихся месяцев и вновь будет вызывать всплески заболеваемости.
В Америке отмечается новая волна заражений коронавирусом, а руководители страны предупреждают, что этот патоген в ближайшее время никуда не исчезнет. И в последние месяцы 2022 года он может вызвать заражения ещё у 100 млн американцев. Об этом заявил один из чиновников администрации Джо Байдена, который участвовал в составлении данных прогнозов.
Для сравнения, по данным экспертов из Университета Джонса Хопкинса, с 1 сентября 2021 по 28 февраля 2022 в США было зарегистрировано дополнительно 40 млн заражений коронавирусом. И данная цифра является значительно преуменьшенной из-за очень высокой заразности, но умеренной природе штамма Омикрон. Белый дом полагает, что уровень заболеваемости вновь продолжит заметно расти, особенно в этом году, по сравнению с прошлым годом, когда доминировал штамм Дельта.
Учёные уже давно предсказывают, что следующая значительная вспышка вируса может произойти в осенне-зимний сезон. Теоретически Америка не должна столкнуться с такими же всплесками, которые отмечались в 2020 и 2021 году, ведь большинство населения уже обладает высоким уровнем иммунитета за счёт перенесённых заболеваний и вакцинации. Но Омикрон и его сублинии уклоняются от защитных антител. За последнюю неделю количество заболеваний подскочило на 25% и достигло 72 000 случаев в день. А вчера на территории США зарегистрировали уже 136 000 заражённых. Ежедневно в Америке умирает от ковида около 550 человек - это самый высокий показатель в мире. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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