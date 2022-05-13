Загадочный детский гепатит продолжает фиксироваться в США
Власти Северной Каролины сообщили о ещё 9 случаях так называемого загадочного гепатита среди детей. Таким образом, их общее количество выросло в два раза, а по всей стране уже зафиксировано 110 юных пациентов и 5 смертей.
В разных странах мира продолжают фиксировать случаи так называемого загадочного или необъяснимого гепатита среди детей. Ухудшается ситуация и на территории США. Власти штата Северная Каролина в два раза увеличили количество юных пациентов, столкнувшихся с гепатитом - с 4 до 9. Местные санитарные органы обновили печальную статистику вечером в среду. Отметим, что Северная Каролина входит в число первых американских штатов, где начали фиксировать эту заболеваемость.
Сейчас в США зафиксировано 115 подтвержденных или подозреваемых случаев гепатита на территории 26 штатов и Пуэрто-Рико. 5 детей уже умерли от этой болезни, а 15 понадобилась трансплантация печени. Также в четверг ирландские власти сообщили о первой смерти на территории страны ребёнка от загадочного гепатита. Таким образом, общая смертность в мире составила 10 случаев.
До сих пор учёные не могут разобраться с причинами возникновения этой болезни. Чаще всего подозревают аденовирус, который связан с обычной простудой. Однако далеко не у всех заразившихся гепатитом детей были положительные тесты на данный вирус. Напомним, что гепатит представляет собой воспалительное поражение печени, обычно провоцируемое вирусом или злоупотреблением алкоголем. У детей он встречается чрезвычайно редко, и нынешняя вспышка является аномальной, поскольку она намного превышает ожидаемую статистику. Кроме того, учёные никак не могут разобраться с происхождением этих случаев гепатита и выяснить, почему он протекает так тяжело. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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