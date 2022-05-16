Обнаружен неожиданный риск самого опасного инсульта
Приём пищи в разное время увеличивает риск развития геморрагического инсульта. Он представляет собой кровоизлияние в мозг и является наиболее опасным видом острого мозгового нарушения.
Исследователи из Великобритании пришли к выводу о том, что риск геморрагического инсульта или кровоизлияния в мозг увеличивается, если вы ужинаете в разное время. Учёные наблюдали за связью между временем вечернего приёма пищи и риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, включая и геморрагический инсульт. Наблюдения охватили более 28,5 тысяч мужчин и 43,2 тысяч женщин, не страдающих от болезней сердца и сосудов, а также опухолей. Участникам исследования было от 40 до 79 лет.
Их разделили на три группы: получавших ужин до 8 вечера, принимавших ужин после 8 вечера, и получавших последний приём пищи в разное время. Результаты исследования показали, что именно последняя группа обладала самым высоким риском того самого геморрагического инсульта и смертности от него. Кроме того, обнаружена связь между нерегулярным временем ужина и риском инсульта в целом, а также смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний у людей с повышенным индексом массы тела.
Напомним, что инсульты бывают ишемическими, вызванными тромба в мозге, или геморрагическими, спровоцированными разрывом кровеносных сосудов в мозге. Последний тип встречается гораздо реже, но он является наиболее опасным, чаще всего вызывая смерть или тяжелые параличи. При ишемическом инсульте своевременная помощь часто позволяет полностью избавить пациента от последствий, но при геморрагическом инсульте такого, увы, не бывает. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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