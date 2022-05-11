Во сколько вы ужинаете? Прием пищи в определенное время повышает риск инсульта
Инсульт — это серьезное опасное для жизни заболевание, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Вторым по частоте после ишемического инсульта является геморрагический инсульт. Это происходит, когда кровеносный сосуд внутри черепа лопается и кровоточит в мозг и вокруг него.
Неправильный образ жизни увеличивает риск геморрагического инсульта. Исследования показывают, что даже кажущиеся безобидными решения могут повысить риск геморрагического инсульта.
В исследовании изучались связи между временем ужина и рисками смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Хотя исследователи не обнаружили связи между временем приема пищи и риском ИБС или сердечно-сосудистых заболеваний, они обнаружили ее для инсульта. Всего в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых на исходном уровне не было ССЗ и рака.
Участники были разделены на три группы: группа раннего ужина (до 20:00), группа нерегулярного ужина (нерегулярное время) и группа позднего ужина (после 20:00).
Исследователи собрали данные с помощью опросника по оценке питания.
Затем эти данные сравнивали с данными о смертности каждого участника. По сравнению с группой раннего ужина в группе нерегулярного ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта.
Не было выявлено значимой связи между временем ужина и риском смертности от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.
"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с повышенным риском смертности от геморрагического инсульта», — пишут исследователи. «Насколько нам известно, наше исследование является первым, в котором исследуется связь между временем ужина и риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний".
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Department of Social Medicine, Graduate School of Medicine, Osaka University
Здоровье
Кафедра социальной медицины, Высшая школа медицины, Осакский университет,
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