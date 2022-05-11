Во сколько вы ужинаете? Прием пищи в определенное время повышает риск инсульта

"Мы обнаружили, что нерегулярное время ужина по сравнению с ужином до 20:00 было связано с повышенным риском смертности от геморрагического инсульта», — пишут исследователи. «Насколько нам известно, наше исследование является первым, в котором исследуется связь между временем ужина и риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний".

Неправильный образ жизни увеличивает риск геморрагического инсульта. Исследования показывают, что даже кажущиеся безобидными решения могут повысить риск геморрагического инсульта.В исследовании изучались связи между временем ужина и рисками смертности от инсульта, ишемической болезни сердца (ИБС) и общих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Хотя исследователи не обнаружили связи между временем приема пищи и риском ИБС или сердечно-сосудистых заболеваний, они обнаружили ее для инсульта. Всего в исследовании приняли участие 28 625 мужчин и 43 213 женщин в возрасте от 40 до 79 лет, у которых на исходном уровне не было ССЗ и рака.Участники были разделены на три группы: группа раннего ужина (до 20:00), группа нерегулярного ужина (нерегулярное время) и группа позднего ужина (после 20:00).Исследователи собрали данные с помощью опросника по оценке питания.Затем эти данные сравнивали с данными о смертности каждого участника. По сравнению с группой раннего ужина в группе нерегулярного ужина был повышен риск смертности от геморрагического инсульта.Не было выявлено значимой связи между временем ужина и риском смертности от других видов инсульта, ИБС и ССЗ.Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.