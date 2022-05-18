Для диабетиков: чай поможет повысить чувствительность к инсулину

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чай
Сахарный диабет второго типа продолжает стремительно распространяться по всему миру. Медики не первый год говорят о том, что это заболевание приобретает масштаб эпидемии.

На определенном этапе, пока не пройдена точка невозврата, болезнь можно остановить и даже повернуть вспять. Для этого нужно раз и навсегда изменить образ жизни: пересмотреть свой рацион, повысить физическую активность, пересмотреть свою реакцию на стрессы.

Помочь повысить чувствительность к инсулину поможет чай. Известно, что одной из причин сахарного диабета второго типа является пониженная чувствительность к инсулину.

Чай – один из самых популярных напитков в нашей стране. В черном, зеленом чае и чае с имбирем содержатся полифенолы, увеличивающие активность инсулина. Как отмечается в ряде исследований, добавление молока в напиток уменьшает его инсулин-сенсибилизирующее воздействие.

При сахарном диабете позволяет зеленый чай способствует:
  • Улучшению чувствительности к инсулину; 
  • Здоровому артериальному давлению; 
  • Предотвращению тромбов; 
  • Снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний; 
  • Снижению риска развития рака. 

Полифенолы обладают анти-окислительными свойствами, помогающими защитить организм от воспаления и воздействия канцерогенов.

По данным голландских экспертов, употребление трех чашек чая может снизить риск развития сахарного диабета второго типа на 40%. 

Как говорится в одном из исследований японских ученых, после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом (мучное, сладкое, крахмалистое и так далее) уровень глюкозы в крови повышается. Это опасно для пациентов с диабетом. В ходе эксперимента взрослым жителям Японии после приёма пищи давали по 200 миллилитров чёрного чая. Выяснилось, что когда люди пьют чай после отварного риса (высокий ГИ), то у них значительно снижается уровень сахара и инсулина в организме. Такой эффект частично связан с наличием в чёрном чае полифенолов.

Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали напиток, употребление которого снижает риск развития сахарного диабета. Это чай пуэр.

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медики отметили, что пуэр содержит полифенолы — антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину. Они способствуют вхождению сахара в клетки, таким образом, сахар в крови снижается, объяснил Гандельман.

Какой уровень сахара в крови считается нормальным? Для людей без диабета уровень сахара в крови натощак составляет 3.3-5.5 ммоль/л. После еды уровень сахара в крови повышается до 7,8 ммоль/л . 

Классические признаки сахарного диабета второго типа
  • постоянная сухость во рту,
  • постоянное чувство жажды,
  • сухость кожи и зуд,
  • плохое заживление ран,
  • слабость и потливость.

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Теги : чай, сахарный диабет, инсулин

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