Для диабетиков: чай поможет повысить чувствительность к инсулину
Сахарный диабет второго типа продолжает стремительно распространяться по всему миру. Медики не первый год говорят о том, что это заболевание приобретает масштаб эпидемии.
На определенном этапе, пока не пройдена точка невозврата, болезнь можно остановить и даже повернуть вспять. Для этого нужно раз и навсегда изменить образ жизни: пересмотреть свой рацион, повысить физическую активность, пересмотреть свою реакцию на стрессы.
Помочь повысить чувствительность к инсулину поможет чай. Известно, что одной из причин сахарного диабета второго типа является пониженная чувствительность к инсулину.
Чай – один из самых популярных напитков в нашей стране. В черном, зеленом чае и чае с имбирем содержатся полифенолы, увеличивающие активность инсулина. Как отмечается в ряде исследований, добавление молока в напиток уменьшает его инсулин-сенсибилизирующее воздействие.
При сахарном диабете позволяет зеленый чай способствует:
- Улучшению чувствительности к инсулину;
- Здоровому артериальному давлению;
- Предотвращению тромбов;
- Снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- Снижению риска развития рака.
Полифенолы обладают анти-окислительными свойствами, помогающими защитить организм от воспаления и воздействия канцерогенов.
По данным голландских экспертов, употребление трех чашек чая может снизить риск развития сахарного диабета второго типа на 40%.
Как говорится в одном из исследований японских ученых, после употребления продуктов с высоким гликемическим индексом (мучное, сладкое, крахмалистое и так далее) уровень глюкозы в крови повышается. Это опасно для пациентов с диабетом. В ходе эксперимента взрослым жителям Японии после приёма пищи давали по 200 миллилитров чёрного чая. Выяснилось, что когда люди пьют чай после отварного риса (высокий ГИ), то у них значительно снижается уровень сахара и инсулина в организме. Такой эффект частично связан с наличием в чёрном чае полифенолов.
Иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали напиток, употребление которого снижает риск развития сахарного диабета. Это чай пуэр.
В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медики отметили, что пуэр содержит полифенолы — антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину. Они способствуют вхождению сахара в клетки, таким образом, сахар в крови снижается, объяснил Гандельман.
Какой уровень сахара в крови считается нормальным? Для людей без диабета уровень сахара в крови натощак составляет 3.3-5.5 ммоль/л. После еды уровень сахара в крови повышается до 7,8 ммоль/л .
Классические признаки сахарного диабета второго типа
- постоянная сухость во рту,
- постоянное чувство жажды,
- сухость кожи и зуд,
- плохое заживление ран,
- слабость и потливость.
Читайте также: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть.
Комментарии
Оставить комментарий