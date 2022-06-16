Коронавирус не является причиной загадочной вспышки детского гепатита
Учёные из Оксфордского университета в Великобритании опровергли выводы небольшого по масштабу израильского исследования. Его авторы утверждали, что COVID-19 почти со стопроцентной вероятностью и является причиной загадочной вспышки гепатита в разных странах мира среди детей.
По мнению учёных из Израиля, в котором зафиксировано 5 случаев детского гепатита, недуг был, с высокой степенью вероятности, спровоцирован предыдущим перенесённым всеми детьми коронавирусным заболеванием. Израильские учёные оказались настолько уверены в том, что именно коронавирус спровоцировал детский гепатит, что даже назвали его "долгим ковидом печени".
Но эксперты из Оксфордского университета опровергли итоги израильского исследования. Они подчёркивают, что какими бы ни были причины необъяснимого гепатита у детей, проведённые учёными из Израиля крошечные по масштабу (всего 5 случаев) наблюдения не дают никакого убедительного ответа на этот вопрос. Нельзя называть коронавирус причиной детского гепатита только потому, что сейчас это наиболее вероятное объяснение.
Эксперты из Оксфорда подвергли критике своих израильских коллег, которые прицепили к детскому гепатиту название «долгий ковид печени», и призвали их лучше «учить матчасть». Хотя и в редких случаях, но гепатит может вызывать печёночную недостаточность у детей. В последние месяцы в мире зафиксирована необычно высокая заболеваемость этим редким для маленьких пациентов недугом, и пока учёные не могут убедительно объяснить, с чем это связано. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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