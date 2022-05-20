Черная смородина ускоряет обмен веществ и сжигает висцеральный жир
Висцеральный жир накапливается в брюшной полости и располагается рядом с жизненно важными органами, включая печень, желудок и кишечник, сдавливая их.
Висцеральный жир считается одним из самых токсичных жиров для организма, потому что он выделяет вредные химические вещества в кровоток. Чем дольше человек его «носит», тем выше риск сердечного приступа и других проблем со здоровьем.
Без диеты и физнагрузки не обойтись, если вы хотите избавиться от этих опасных накоплений. Помогут и продукты. Так, черная смородина увеличивает метаболизм на 27 процентов, отмечают британские эксперты. Ягоды особенно полезны в уменьшении висцерального жира благодаря беспрецедентной концентрации антиоксидантов.
Признано, что богатая волокнами пища способствует потере висцерального жира. Черная смородина содержит и антиоксиданты, и пищевые волокна.
— Исследования показали, что добавки с черной смородиной могут стимулировать сжигание жира во время упражнений, а некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут увеличить базовую скорость сжигания жира и в состоянии покоя, — рассказала спортивный диетолог Кейт Шилланд Woman and Home.
В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, сообщается, что экстракт черной смородины снижает массу тела, массу висцерального жира, уровни триглицеридов в сыворотке, общего холестерина и холестерина ЛПНП у крыс.
Добавки, полученные из черной смородины, оказывают более сильное воздействие на людей с более высоким ИМТ (индекс массы тела). В целом, у участников наблюдалось увеличение сжигания жира на 17-21% при ходьбе в течение 30 минут в течение 14 дней, когда они принимали добавки.
Черная смородина является отличным источником антиоксиданта антоцианина. Он способствует нормализации артериального давления и снижению уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом.
В одном из исследований 16 женщин принимали 600 мг экстракта черной смородины в день в течение недели. По окончании этого срока участники два часа ездили на велосипеде, а их образцы крови собирали в начале и с 15-минутными интервалами на протяжении всего упражнения. Отмечается, что экстракт увеличил среднее окисление жира на 27 процентов.
— Прием экстракта в течение семи дней повышал концентрацию NEFA и глицерина в плазме в покое, что свидетельствует о более высоких скоростях липолиза, — рассказали эксперты.
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