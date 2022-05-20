Черная смородина ускоряет обмен веществ и сжигает висцеральный жир

— Исследования показали, что добавки с черной смородиной могут стимулировать сжигание жира во время упражнений, а некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут увеличить базовую скорость сжигания жира и в состоянии покоя, — рассказала спортивный диетолог Кейт Шилланд Woman and Home.

— Прием экстракта в течение семи дней повышал концентрацию NEFA и глицерина в плазме в покое, что свидетельствует о более высоких скоростях липолиза, — рассказали эксперты.