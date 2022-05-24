Летальность коронавируса опустилась к показателям гриппа
Зимняя смертность от коронавируса на территории Великобритании сопоставима с показателями летальности сезонного гриппа, как установили учёные. Статистика показывает, что количество смертельных исходов в холодные месяцы года совпадало с теми цифрами, которые наблюдались при гриппе в прошлом, чему поспособствовали коллективный иммунитет и вакцинация.
Новые цифры Офиса национальной статистики в Великобритании показывают, что в стране зимняя смертность от коронавируса сопоставима с тем, что наблюдается при сезонном гриппе. Так, летальность от COVID-19 в течение первых нескольких волн была очень высокой, но после начала распространения вакцин она начала снижаться. К примеру, в январе этого года непосредственно от коронавируса на территории Великобритании умерло 4 100 человек. А за четыре года до начала пандемии в январе на территории Великобритании умирало от гриппа, в среднем, 4 048 человек, что вполне сопоставимо.
Причиной снижения летальности коронавируса является как естественный иммунитет, который возникает после перенесённой инфекции, так и полученные прививки. Это ещё одна убедительная иллюстрация эффективности вакцин, интерес к которым в России, к сожалению, снижается.
Другие статистические результаты показали, что грипп и пневмония в свидетельствах о смерти с марта 2020 по апрель 2022 упоминались чаще, чем коронавирус. Зато ковид был в четыре раза чаще основной причиной смертей. Смертность от гриппа и пневмонии опустилась до исторического минимума в течение всей пандемии. Это связано с тем, что люди продолжали соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок и сохранение социальной дистанции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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