Диетолог назвала главного врага любых диет. Это глутамат натрия
По словам диетолога Елены Соломатиной, глутамат натрия, который используется в качестве усилителя вкуса, является главным врагом любой диеты.
— Даже запах жареного шашлыка побуждает нас съесть больше обычного. А колбасные изделия, фастфуд и чипсы напичканы этим усилителем вкуса. Я советую избегать этой соли и максимально сократить ее потребление, — отметила она.
Напитки тоже могут быть причиной появления сильного аппетита, добавила медик.
Неумеренное потребление продуктов с усилителями вкусов провоцирует не только переедание, приводящее к ожирению, но и может вызывать приступы аллергии и расстройства пищеварения.
Глутамат натрия – вкусовая добавка, которая способна придать мясной вкус любому продукту. В погоне за прибылью производители совершенствуют свои продукты в химических лабораториях.
По данным некоторых исследований, при добавлении глутамата натрия в продукты повышается в целом потребление, то есть человек не насыщается и съедает гораздо больше положенного. Многие отмечают, что фастфуд, буквально напичканный усилителями вкуса, сбивает аппетит совсем ненадолго.
Кроме того, глутамату натрия возможно привыкание, и в первую очередь от зависимости страдают дети. Врачи не первый год говорят о том, что мир переживает настоящую эпидемию ожирения, в том числе детского. Раньше полные дети были редкостью, а с годами их становится все больше.
— Основная задача любого производителя, начиная от производителя мяса, колбасы, картошки, чипсов, это чтобы вы это купили один раз, попробовали – и потом купили второй, третий, четвертый. Желательно, чтобы вы на это подсели, что называется, чтобы это вошло в ваш постоянный ассортимент, — отметил известный диетолог Алексей Ковальков.
Как понять что в еде глутамат натрия?
Естественный глутамат может не ощущаться на вкус, если он присутствует лишь в виде аминокислоты в составе белка. При жарке или варке белок распадается, и тогда глутамат высвобождается, придавая еде особый вкус. Сам по себе глутамат натрия не имеет вкуса. Его свойство – усиливать вкус других продуктов.
Нужно помнить, что глутаминовая кислота естественным образом синтезируется в организме, участвуя в метаболизме и работе нервной системы. Также она поступает в организм практически с любой белковой пищей: мясом, молоком, орехами, некоторыми овощами, например, помидорами. Глутамат, полученный искусственно, производится путем ферментации.
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