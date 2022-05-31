Заболевший раком поджелудочной железы мужчина рассказал о первых симптомах

— Меньше всего я предполагал, что это рак. Я был уверен, что это гастрит или что-то в этом роде. Я много работаю, часто увлекаюсь фастфудом, могу выпить пива. Поэтому я всегда считал, что у меня проблемы с желудком из-за такого питания. Я пошел к врачу, когда боль стала слишком сильной, да еще начала болеть поясница, — отметил журналист.

— Я начал терять вес, не меняя подхода к питанию. Я не сел на диету, не пытался вести здоровый образ жизни, не стал больше ходить пешком или посещать спортивный зал. Тем не менее, я худел. Кожа изменила свое качество, стала приобретать желтоватый оттенок, а анализ показал, что у меня высокий уровень сахара и холестерина в крови, — рассказал Скорс.

затруднение прохождения пищи;

боль в верхних отделах живота;

диарея или запоры;

желтуха;

тошнота, рвота;

утомляемость, упадок сил.

потеря веса.