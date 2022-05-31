Заболевший раком поджелудочной железы мужчина рассказал о первых симптомах
Рак поджелудочной железы — распространенное злокачественное заболевание, довольно трудно поддающееся лечению. Обычно обнаруживается на поздней стадии.
55-летний британский журналист Гарри Скорс, которому поставили этот диагноз, рассказал Exspress, что испытывал до того, как у него обнаружили рак поджелудочной железы.
Один из первых признаков развития онкологии, который он назвал, — постоянная боль в животе, которая иногда отдавала в поясницу.
— Меньше всего я предполагал, что это рак. Я был уверен, что это гастрит или что-то в этом роде. Я много работаю, часто увлекаюсь фастфудом, могу выпить пива. Поэтому я всегда считал, что у меня проблемы с желудком из-за такого питания. Я пошел к врачу, когда боль стала слишком сильной, да еще начала болеть поясница, — отметил журналист.
Его также настораживала потеря веса, повышение уровня сахара в крови и пожелтевшая кожа.
— Я начал терять вес, не меняя подхода к питанию. Я не сел на диету, не пытался вести здоровый образ жизни, не стал больше ходить пешком или посещать спортивный зал. Тем не менее, я худел. Кожа изменила свое качество, стала приобретать желтоватый оттенок, а анализ показал, что у меня высокий уровень сахара и холестерина в крови, — рассказал Скорс.
Гарри проходит очередной курс химиотерапии и надеется поправиться. Получив такой опыт, он советует не игнорировать сигналы организма, особенно когда они столь явные: боль, тошнота, потеря веса.
Симптомы, которые могут указывать на развитие рака поджелудочной железы
- затруднение прохождения пищи;
- боль в верхних отделах живота;
- диарея или запоры;
- желтуха;
- тошнота, рвота;
- утомляемость, упадок сил.
- потеря веса.
Где болит при раке поджелудочной железы?
На начальных этапах рак поджелудочной железы обычно протекает бессимптомно или сопровождается незначительными проявлениями. Это могут быть боли в верхней части живота, тяжесть и боли в правом подреберье. Боли могут отдавать в область позвоночника.
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