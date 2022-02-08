Рак поджелудочной железы: ранний признак, который ощущается в положении лежа
Рак поджелудочной железы часто остается незамеченным до тех пор, пока он не станет запущенным и трудно поддающимся лечению. В подавляющем большинстве случаев симптомы развиваются только после того, как рак поджелудочной железы вырос и начал распространяться.
По данным Cancer Research, боль чаще встречается при раке тела и хвоста поджелудочной железы.
«Люди описывают это как тупую боль, которая кажется вам незначительной. Она может начаться в области желудка и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед».
Другие распространенные симптомы рака поджелудочной железы включают:
- Желтуха
- Боль в животе
- Боль в спине
- Вздутие живота
- Тошнота
- Рвота
По данным Cancer Research UK, около 20 из 100 случаев рака поджелудочной железы вызваны курением. Однако некоторые исследования показали, что пассивное курение не увеличивает риск развития рака поджелудочной железы.
Излечение почти всегда является удачным случаем, когда рак обнаруживается на ранней, бессимптомной стадии во время несвязанного сканирования брюшной полости или хирургического вмешательства, и опухоль может быть удалена хирургическим путем.
Ожирение, набор лишнего веса во взрослом возрасте и ношение лишнего веса на талии, даже если в остальном он не имеет избыточного веса, также увеличивают риск.
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Cancer Research UK
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