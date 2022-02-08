Рак поджелудочной железы: ранний признак, который ощущается в положении лежа

«Люди описывают это как тупую боль, которая кажется вам незначительной. Она может начаться в области желудка и распространиться на спину. Боль усиливается, когда вы ложитесь, и лучше, если вы сидите вперед».

Желтуха

Боль в животе

Боль в спине

Вздутие живота

Тошнота

Рвота