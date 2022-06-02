Как избавиться от жира: пять простых способов сделать живот плоским
Врач и ведущая This Morning Сара Каят рассказала, как избавиться от жира на животе. Вначале измерьте свою талию.
Медики отмечают, что обращать снимание нужно не только на вес, но, главным образом, на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, относится к прямым признакам инсулинорезистентности, а это приводит к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа. По российским меркам, для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.
Пять советов от Сары Каят тем, кто хочет похудеть.
Ешьте осознанно
— Научитесь правильно питаться! Сядьте за стол, возьмите тарелку и приборы, жуйте, вкушайте, чувствуйте вкус, запах, а на загребайте ложкой, как зомби, уставившись в телевизор или смартфон, — отметила эксперт.
Ешьте больше правильных продуктов
— Нужно есть больше правильных продуктов, низкокалорийных, с более высоким содержанием питательных веществ. Перекусывать — это нормально, но нам нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Идеальный перекус — это что-то вроде орехов — они богаты полезными жирами, клетчаткой и белком, то есть всем, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы у вас не было такой сильной тяги к еде, и чтобы быть сытым дольше, — рассказала специалист.
Четыре-пять приемов пищи небольшими порциями в день могут помочь сбросить вес
Однако некоторые люди лучше реагируют на небольшое голодание между приемами пищи, на так называемое интервальное голодание.
Ограничьте употребление алкоголя
Алкоголь содержит много калорий, к тому же приводит к утере контроля. Будучи «подшофе», вы легко уговорите себя на пиццу или кусок торта.
Избегайте жестких диет
Они работают кратковременно. Когда вы вернетесь к своему обычному питанию, то не только вернете свой вес, но и поправитесь еще больше. Экстремальные диеты крайне негативно действуют на метаболизм, и организм, переживший такие ограничения, будет делать жировые запасы буквально из всего.
Ранее сообщалось, что пополнительный сон может уберечь от набора лишних килограммов и риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и рака. Эксперты провели исследование с участием 80 добровольцев, имевших лишний вес. Как только их сон удалось нормализовать, то есть каждый начал спать по 8,5 часов каждый день, их аппетит «обуздался» и дневной калораж был снижен на 500 килокалорий.
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