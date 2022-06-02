Как избавиться от жира: пять простых способов сделать живот плоским

— Научитесь правильно питаться! Сядьте за стол, возьмите тарелку и приборы, жуйте, вкушайте, чувствуйте вкус, запах, а на загребайте ложкой, как зомби, уставившись в телевизор или смартфон, — отметила эксперт.

— Нужно есть больше правильных продуктов, низкокалорийных, с более высоким содержанием питательных веществ. Перекусывать — это нормально, но нам нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Идеальный перекус — это что-то вроде орехов — они богаты полезными жирами, клетчаткой и белком, то есть всем, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы у вас не было такой сильной тяги к еде, и чтобы быть сытым дольше, — рассказала специалист.