«Золотая формула» похудения от эндокринолога: как быстро сбросить вес

— Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом, если вы еще помните, что это такое, — написала эксперт в своем аккаунте в соцсети.

Питайтесь сбалансированно. Рацион должен включать белки, жиры и углеводы. Считайте калории. Это нужно делать только какое-то время, потом вы сможете определять калорийность блюда «на глаз». Нужно, присутствовал дефицит полученной энергии по сравнению с потраченной. Оптимальный дефицит – 15-20%.

Больше двигайтесь - бегайте, танцуйте, ходите, плавайте. Делайте только то, что вам нравится. Ненавидите бег - катайтесь на велосипеде.

Не ешьте на ночь.

Высыпайтесь. Недосып прямо влияет на вес, замедляя обмен веществ и «пробуждая» гормоны голода - грелин и лептин.