Врач Каят рекомендует 4 способа для избавления от жира на животе

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жир на животе

По мнению врача, избавляться от лишнего жира эффективно помогает осознанное питание.

В интервью врача Сары Каят (Великобритания) были перечислены несколько способов, помогающих сократить отложения жира на животе.

Осознанное питание. Врач подчеркивает, что это – первый шаг на пути к более стройному телу.

«Важно осознавать, почему вам нужно употреблять ту или иную пищу и отказываться от некоторых продуктов. Также необходимо уметь концентрироваться на процессе употребления пищи: медленно жевать, различать вкус блюд, не отвлекаться на телевизор и телефон», - рассказала Сара Каят.

Перекусы орехами. Для избавления от жира на животе важно избегать употребления продуктов, резко повышающих уровень сахара в крови. Стабильное, без всплесков, содержание сахара в крови способствует тому, что человек не ощущает обостренного аппетита и не переедает. Поэтому доктор Каят советует использовать для перекусов орехи – благодаря сочетанию полезных жиров, белка и клетчатки данный продукт эффективно нормализует уровень сахара.

Меньше алкоголя. Отказ от спиртного ведет к тому, что организм не потребляет дополнительные калории.

Больше движения. Еще один проверенный способ, который врач рекомендует для избавления от жира на животе. Медик предлагает увеличить вид деятельности, связанные с движением – больше ходить пешком, в том числе по лестнице, заниматься домашними делами и так далее.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно сделать свое питание здоровым.
Сара Каят (Sara Kayat)
Сара Каят (Sara Kayat)
ЗОЖ
врач-терапевт в NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании)
Теги : жир на животе, способы похудения, Сара Каят