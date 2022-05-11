Врач Каят рекомендует 4 способа для избавления от жира на животе

«Важно осознавать, почему вам нужно употреблять ту или иную пищу и отказываться от некоторых продуктов. Также необходимо уметь концентрироваться на процессе употребления пищи: медленно жевать, различать вкус блюд, не отвлекаться на телевизор и телефон», - рассказала Сара Каят.

В интервью врача Сары Каят (Великобритания) были перечислены несколько способов, помогающих сократить отложения жира на животе.Врач подчеркивает, что это – первый шаг на пути к более стройному телу.Для избавления от жира на животе важно избегать употребления продуктов, резко повышающих уровень сахара в крови. Стабильное, без всплесков, содержание сахара в крови способствует тому, что человек не ощущает обостренного аппетита и не переедает. Поэтому доктор Каят советует использовать для перекусов орехи – благодаря сочетанию полезных жиров, белка и клетчатки данный продукт эффективно нормализует уровень сахара.Отказ от спиртного ведет к тому, что организм не потребляет дополнительные калории.Еще один проверенный способ, который врач рекомендует для избавления от жира на животе. Медик предлагает увеличить вид деятельности, связанные с движением – больше ходить пешком, в том числе по лестнице, заниматься домашними делами и так далее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно сделать свое питание здоровым