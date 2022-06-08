Иммунолог рассказал, кому нужны прививки от оспы
Российский иммунолог Николай Крючков прокомментировал информацию о распространении оспы обезьян по нашей планете. Он назвал граждан, которые входят в группу риска и нуждаются в профилактических прививках для защиты от возможного заражения.
В России оспа обезьян может появиться в течение ближайших шести месяцев, как полагает Николай Крючков. Он считает, что существуют люди, входящие в группу риска, которые нуждаются в вакцинации, но массовой вспышки в нашей стране не будет. Даже сейчас в таких крупных государствах как США, отмечаются десятки заболевших, но никак не тысячи и десятки тысяч.
В первую очередь, необходимо вакцинировать от оспы людей, которые рискуют заразиться в силу своей профессии. Это медики, пограничники, сотрудники экстренных служб. На Западе активно занимаются профилактикой оспы среди представителей нетрадиционной ориентации, которые часто меняют половых партнёров. Контактный способ распространения обезьяньей оспой считается наиболее распространенным, и массовые вспышки отмечаются именно среди геев.
В настоящий момент, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано чуть более 780 заболеваний обезьяньей оспой, и этой вспышкой охвачено 27 стран. Вполне возможно, что подлинные цифры намного выше, так как далеко не у всех людей она вызывает характерные выраженные симптомы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ
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