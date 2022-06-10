Почему аспирин помогает при раке кишечника
Исследование продемонстрировало способность аспирина изменять эволюцию клеток опухолей кишечника с течением времени. Тем самым данное лекарство оказывает некоторую помощь пациентам с этой коварной болезнью.
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине решили выяснить точную причину того, почему аспирин оказывает такой эффект при раке кишечника. Уже давно установлено, что приём аспирина в некоторой степени защищает от развития колоректальных опухолей, поражающих толстую или прямую кишку. При этом для науки всё ещё оставалось загадкой, что же именно такого есть в этом доступном по стоимости лекарстве, что позволяет ему производить такое воздействие. И вот теперь ответ на этот вопрос получен.
Оказалось, что аспирин изменяет эволюцию популяции злокачественных клеток с течением времени. Он уменьшает их способность к выживанию и размножению. Речь о самой настоящей дарвиновский эволюции клеток. Известно, что рак возникает как раз из-за перехода клеток от здорового к патогенному состоянию, когда они начинают делиться без остановки. Эволюционным путем клетки приобретают ряд мутаций.
Исследование показало, что аспирин воздействует на эволюционные процессы злокачественных клеток и замедляет их. Он сокращает уровень рождаемости и повышает смертность клеток рака, замедляя скорость деления и увеличивая интенсивность их гибели. Именно таким образом аспирин играет определённую роль в эволюции рака, но естественный отбор, решающий, какие особи в клеточной популяции будут выживать, а какие нет, определяет то, будут ли эти раковые клетки размножаться до такой степени, чтобы стать смертельными для человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Ирвайне
Медицина
общественный исследовательский университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета
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