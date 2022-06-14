Могут ли риск инфаркта выявить в оптике
Симптом грядущего инфаркта можно разглядеть в глазах человека, как установили исследователей из Эдинбургского университета. Причём сделать это смогут даже в рядовой оптике, подбирающей нам очки.
В некоторых салонах оптики люди проходят через проверку зрения, с помощью которой можно выделить пациентов, имеющих повышенный риск развития инфаркта, как показало исследование. Его авторы утверждают, что такие тесты помогут врачам раньше вмешаться в ситуацию и снизить существующую опасность. К возможным методам профилактики относят отказ от курения, физические нагрузки и даже выписку профилактических лекарств для снижения уровня холестерина и повышенного артериального давления.
По словам авторов исследования, это сканирование зрения устанавливает персонализированный риск для каждого пациента. Оно сочетает информацию по поводу функционала кровеносных сосудов сетчатки в задней части глаза с данными по наследственности, возрасту, полу, артериальному давлению и весу. Авторы исследований уже применили эту методику к огромной базе данных, которая содержала исчерпывающую медицинскую информацию по 500 000 жителей Великобритании.
Модель гораздо лучше предсказывала риск инфаркта, чем ныне имеющиеся прогностические методы. Учёные утверждают, что её вполне можно широко применять. Тем более, науке уже известно, что различные изменения сосудистой сети сетчатки дают значительные представления о нашем здоровье. Визуализация сетчатки - это неинвазивный метод, который может дать ценнейшие данные по поводу различных рисков для самочувствия. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эдинбурга
Медицина
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году.
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