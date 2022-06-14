Как избавиться от тревожного состояния
К доктору Элли Кэннон обратилась пациентка, которая каждое утро просыпается в состоянии повышенной тревоги. В течение дня уровень тревоги несколько сглаживается, но на следующее утро вырастает снова, и особенно сильно тогда, когда женщина находится в компании других людей.
Крайне важно отличать нормальные эмоции, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, и психические проблемы. Существует одно ключевое различие: люди с психическими расстройствами испытывают свои симптомы без всяких видимых причин. Экстремальная тревожность или тоска развивается без какого-либо спускового крючка. В случае паники или тревоги можно говорить о состоянии под названием генерализованное тревожное расстройство.
Для борьбы с ним важно подобрать виды активности, которые способны вас отвлечь. Но если симптомы усиливаются при социализации, то есть при общении с другими людьми, то с ними необходимо бороться. В первую очередь потребуется квалифицированная психотерапия, одним из перспективных направлений которой является когнитивно-поведенческая терапия. Это и различные онлайн-программы или встречи с психологом лицом к лицу как наедине, так и в группах.
В зависимости от тяжести симптомов врач общей практики может порекомендовать приём антидепрессантов или антипсихотиков. Если симптомы не исчезают или не становятся менее выраженными, то потребуется нечто более интенсивное. К примеру, встреча с квалифицированным психологом, либо даже психотерапевтом. Некоторые люди отказываются от приёма таблеток, считая это постыдным, однако поступают они так напрасно, поскольку лекарства могут помочь справиться с симптомами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Медицина
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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