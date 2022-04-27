Тревога сна: симптомы состояния и как с ним справиться
Сон играет решающую роль в работе организма. Не все могут заснуть не потому, что страдают бессонницей, а потому, что страдают от беспокойства во сне.
ГТР, или генерализованное тревожное расстройство, — это термин, используемый для описания совокупности состояний, связанных с чувством тревоги. У человека может быть ГТР или специфическое тревожное расстройство с собственной степенью тяжести. Примеры включают тревогу по поводу здоровья, тревогу в спортзале и тревогу на рабочем месте. Бессонница, как и другие формы тревожного расстройства, имеет свой собственный набор симптомов.
Эту форму тревоги, как и другие формы состояния, бывает трудно определить, поскольку она варьируется от человека к человеку. Как и в случае с другими психическими расстройствами, симптомы беспокойства во сне могут быть не только психологическими, но и физическими.
К физическим симптомам относятся:
- учащенное сердцебиение
- одышка
- учащенное дыхание
- боль в груди
- головокружение
- потливость
- тошнота
- дрожь
Сон является ключевой частью функции организма, и его недостаток может усугубить некоторые проблемы, вызванные тревогой, такие как раздражительность и нервозность. Какой бы ужасной ни была тревога сна, как и тревога о здоровье, существуют способы справиться с ней и держать ее под контролем.
Одним из основных направлений лечения тревожных расстройств является когнитивно-поведенческая терапия с психиатром, который расскажет пациенту о его тревоге и определит ее причины. Другие методы лечения включают успокаивающие препараты и добавки.
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