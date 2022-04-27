Тревога сна: симптомы состояния и как с ним справиться

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Тревога сна: симптомы состояния и как с ним справиться

Сон играет решающую роль в работе организма. Не все могут заснуть не потому, что страдают бессонницей, а потому, что страдают от беспокойства во сне.

ГТР, или генерализованное тревожное расстройство, — это термин, используемый для описания совокупности состояний, связанных с чувством тревоги. У человека может быть ГТР или специфическое тревожное расстройство с собственной степенью тяжести. Примеры включают тревогу по поводу здоровья, тревогу в спортзале и тревогу на рабочем месте. Бессонница, как и другие формы тревожного расстройства, имеет свой собственный набор симптомов.

Эту форму тревоги, как и другие формы состояния, бывает трудно определить, поскольку она варьируется от человека к человеку. Как и в случае с другими психическими расстройствами, симптомы беспокойства во сне могут быть не только психологическими, но и физическими.

К физическим симптомам относятся:

  • учащенное сердцебиение 
  • одышка 
  • учащенное дыхание
  • боль в груди
  • головокружение
  • потливость
  • тошнота
  • дрожь
Симптомы могут возникать либо до, либо во время периода, когда человек собирается заснуть. В целом, влияние беспокойства по поводу сна может быть драматичным, поскольку оно влияет на то, сколько человек спит.

Сон является ключевой частью функции организма, и его недостаток может усугубить некоторые проблемы, вызванные тревогой, такие как раздражительность и нервозность. Какой бы ужасной ни была тревога сна, как и тревога о здоровье, существуют способы справиться с ней и держать ее под контролем.

Одним из основных направлений лечения тревожных расстройств является когнитивно-поведенческая терапия с психиатром, который расскажет пациенту о его тревоге и определит ее причины. Другие методы лечения включают успокаивающие препараты и добавки.

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Теги : тревога, бессонница, сон и здоровье