Заболеваемость ковидом в России упала до минимума весны 2020
Ежедневный прирост количества зараженных коронавирусной инфекцией в нашей стране опустился до показателей, которые отмечались в апреле 2020 года. Уровень госпитализаций также находится на минимуме.
За истекшие сутки коронавирусом в России заразилась 2 718 человек, это минимальное значение с апреля 2020 года, как рассказали в оперативном штабе. При этом в ежесуточном эквиваленте заболеваемость постоянно немного снижается, и новые рекорды по минимальным цифрам ещё впереди. Количество умерших за сутки выросло с 56 до 61 человека, однако за последние сутки это число составило 66, что свидетельствует о слабом росте.
Все цифры говорят о том, что пандемия в России находится на плато, и каких-то резких вспышек пока не ожидается. По данным Всемирной организации здравоохранения смертность и заболеваемость коронавирусом в мире сократилась уже на 90%. Пока это свидетельствует о том, что 2022 год может стать последним годом существования масштабной всемирной пандемии.
Конечно, в 2023 COVID-19 никуда не исчезнет, но он останется эпидемическим заболеванием, вызывающим локальные всплески. Вполне возможно, что человечество справилось с одной из самых страшных пандемий со времен «испанки», которая только по официальным данным унесла жизни более 6,3 млн человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Медицина
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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