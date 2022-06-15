Виновником депрессии оказалась аминокислота
Исследователи связали развитие депрессии с повышенным уровнем одной из аминокислот. Эксперименты на животных и наблюдения среди людей предположили, что от количества циркулирующей в плазме человека кислоты пролина зависит тяжесть депрессии.
Всё большее количество научной литературы связывает кишечный микробиом с симптомами депрессии. Однако многие из этих исследований почти не касаются связей определённых бактериальных популяций или диеты с тяжёлым депрессивным расстройством, из-за чего остаётся масса вопросов по поводу биологического механизма, позволяющего кишечному микробиому воздействовать на депрессии. И вот новое исследование, проведённое учёными из Королевского колледжа Лондона, позволило сделать значительный шаг вперед на пути заполнение имеющихся пробелов.
Британские исследователи на множестве животных моделях показали, что существует возможная связь между тяжестью депрессии и уровнем аминокислоты пролина в сыворотке крови. А это показатель, как установило исследование, зависит как от питания, так и от активности метаболизирующих пролин бактерий в кишечнике. Впервые в истории медицины продемонстрирована связь между уровнем пролина и депрессивным поведением.
Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что пролин наряду с другими диетическими компонентами, скорее всего, играет важную роль при развитии тяжелых депрессивных расстройств. Но теперь установлена, что повышенный уровень пролина связаны не только со значительным, но и с умеренным депрессивным состоянием. Следовательно, лекарства для борьбы с депрессией могут быть направлены именно для воздействия на эту аминокислоту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
Медицина
один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии, колледж-основатель Лондонского университета
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