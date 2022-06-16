Риск побочек от российских вакцин - менее 0,08%
0,08% граждан России столкнулись с неожиданными побочными реакциями на вакцинацию отечественными препаратами. Такую информацию поведала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
Выступая на площадках Петербургского международного экономического форума руководитель Росздравнадзора сообщила, что уровень побочных реакций на российские вакцины является самым низким, если сравнивать с аналогичной статистикой по западным препаратам. Речь о всех побочках, которые не упоминаются в инструкциях по применению, то есть являются неожиданными. Количество таких побочных реакций - менее 0,08%.
Российская вакцина "Спутник V" является международно признанной благодаря публикациям в авторитетных независимых научных журналах. Это привело к тому, что её одобрили уже более чем в 70 странах мира. Многочисленные международные научные исследования, проводимые в Европе, Аргентине и других странах показывали, что «Спутник» намного превосходит своих конкурентов по уровню эффективности и той защите, которую он предоставляет. Последнее по времени исследование доказало, что «Спутник» на 97% а защищает от заражения штаммом Омикрон.
В этой связи российские учёные пока не планируют усовершенствовать нашу вакцину для того, чтобы она защищала именно от новых штаммов. Сам «Спутник» создан на основе первоначального уханьского варианта коронавируса, но векторная технология настолько хорошо себя оправдала, что сейчас в какой-то коррекции наша прививка не нуждается. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алла Самойлова
Медицина
российский врач, организатор здравоохранения, государственный деятель; доктор медицинских наук; руководитель Росздравнадзора
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