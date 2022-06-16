Власти Чикаго пытаются сдержать обезьянью оспу
В мэрии Чикаго призвали местных жителей, чувствующих себя нехорошо или столкнувшихся с сыпью, не посещать никаких летних фестивалей. Один из случаев заражения, как было установлено, связан с подобным мероприятием.
Департамент здравоохранения Чикаго призвал жителей, которые чувствуют себя нехорошо или имеют сыпь на коже, не посещать никакие летние массовые скопления людей, включая вечеринки и фестивали. Вполне возможно, что эти люди являются жертвами обезьяньей оспы, которая преимущественно передаётся контактным путём. По мнению представителей департамента, обитатели Чикаго должны совершать «информированный выбор» по поводу посещения тех или иных мест, где существует угроза распространения опасной тропической болезни.
Количество случаев обезьяньей оспы в Чикаго увеличилась в два раза до 8 за прошлые выходные, и минимум одно заражение связано как раз с посещением одного из ежегодных фестивалей «любителей кожи», который состоялся в прошлом месяце. Чикаго стал первым американским городом, который издал подобное предупреждение, хотя эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний также предупреждали людей, испытывающих недомогания или имеющих осыпь, уклоняться от контактов с другими гражданами. Америка вчера зафиксировала еще 8 случаев обезьяньей оспы, так что их общее количество составило 72 заражения. Четыре новых случая зарегистрировано в Нью-Йорке, по одному в Массачусетсе и Пенсильвании. Где зафиксировано седьмое заражение - пока неясно.
Во всём мире уже свыше 1 800 официально задокументированных случаев этого провоцирующего сыпь вируса не менее чем в 45 странах за пределами Западной Африки, для которой он является естественным заболеванием. При этом Всемирная организация здравоохранения уже собирается переименовать название обезьянья оспа, поскольку оно является расистским и дискриминирующим жителей Африки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центры по контролю и профилактике заболеваний США
Медицина
Федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills рядом с кампусом Университета Эмори
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