Американская медицина - виновник смертей сотен тысяч жертв ковида
Если бы США обладали универсальной медицинской системой, как расположенная рядом Канада или Великобритания, то это помогло бы спасти 338 000 жизней от коронавируса. Это больше, чем по официальным данным умерло от данной болезни в России.
Ученые из Йельского университета посчитали, что крайне несовершенная американская медицинская система, представляющая собой сочетание частных и государственных клиник, стала главным виновником рекордной смертности американцев от коронавируса. В настоящий момент США остаётся единственной развитой страной мира, где медицина является платной для граждан. По сути дела, все американские клиники - это большие бутики, который приманивают пациентов разного рода услугами за те или иные деньги и скидки. Бесплатно в США не удаётся лечиться никому, и даже обладателям хороших страховок всё равно приходится что-то доплачивать. Государство компенсирует расходы наиболее бедным и пожилым гражданам, но опять-таки, эти системы распространяются далеко не на все клиники.
И вот теперь американские учёные почитали, что в США умерло бы на 338 000 человек меньше, а расходы на лечение жертв коронавируса удалось бы снизить на $105 млрд, если бы страна использовала универсальную медицинскую систему, а не ныне существующую. К настоящему моменту более миллиона американцев уже умерли от ковида, а по неофициальным данным их свыше 3 млн. Америка обладает наиболее развитой в техническом плане медицинской системой, здесь проводится самое большое количество научных исследований, испытывается самое большое число перспективных лекарств. Однако уровень удовлетворения американцев от медицинской помощи занимает в общем рейтинге где-то 57 место в мире.
Несовершенная система, из-за которой незастрахованные люди сталкивались со значительными финансовыми сложностями, что затрудняло своевременную постановку диагноза и начало лечения, а также требовало бесконечных переводов пациентов из одного учреждения в другое, стало причиной абсолютного провала американской кампании противостояния коронавирусу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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