Смертность от коронавируса продолжает падать
На 16% уменьшились показатели смертности от коронавирусной инфекции на нашей планете за последнюю неделю. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.
В опубликованном бюллетене ВОЗ сообщается о том, что за прошлую неделю положительные тесты на коронавирус были выявлены у 3,36 млн человек, при этом 7 500 скончались. Это на 16% меньше, чем неделей ранее. При этом количество выявленных положительных тестов на коронавирус в еженедельном исчисление сократилось на 4%, что также может свидетельствовать о затухании пандемии.
При этом совсем недавно эксперты ВОЗ говорили о том, что коронавирусная пандемия не заканчивается, а находится только в своей середине. И на человечество могут продолжать обрушиваться всё новые волны, спровоцированные очередными мутациями коронавируса. Это объясняется тем, что большая половина жителей нашей планеты, по крайней мере, по официальным данным, не переболела коронавирусом и не прошла через вакцинацию. Следовательно, они не обладают коллективным иммунитетом, который единственный и является надёжной защитой от мощных всплесков заражений.
По-прежнему Америка является лидером по количеству заболевших и умерших. На устойчивое второе место вырвался Китай, на третьем - Германия, в первой пятёрке также Бразилия и Франция. А вот Россия, как обычно, входит в число мировых лидеров по смертности от коронавируса. В первой пятёрки США, Китай, Бразилия, Россия и Италия. В нашей стране за неделю скончались 443 человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
Состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли
Оставить комментарий