Причиной постковидного синдрома может быть кишечник
Исследователи связали симптомы постковидного синдрома с изменениями микробиоты кишечника. Получено очередное подтверждение той огромной важности, которую имеет для нашего здоровья сообщество бактерий, обитающих в животе.
Хорошо известно, что коронавирус при тяжелой своей форме способен поражать самые разные органы тела помимо дыхательных путей. Инфекции желудочно-кишечного тракта относятся к числу наиболее распространённых при коронавирусе. А в результате этих инфекций значительно изменяется состав и разнообразие микробиоты кишечника. Исследователи из Бразилии, наблюдая за пациентами с коронавирусом, установили связь между изменениями микробиоты и тяжестью течения основного заболевания.
Исследование проводилось с участием 72 переболевших ковидом пациентов и 59 здоровых бразильцев из контрольной группы, все они сдавали анализы стула для изучения состава и разнообразия кишечной микробиоты. Образцы от пациентов с коронавирусом, в среднем, собирались через два месяца после заражения. К тому моменту все они уже не имели никаких следов ковида. Однако было установлено, что уже покинувший организм коронавирус всё-таки существенно нарушал работу микробиоты кишечника своих жертв, если сравнивать с сообществом бактерий у здоровых людей.
Особенно наглядно это проявлялось при оценке метаболитов кишечной микробиоты. У переболевших коронавирусом отмечались более низкие уровни ацетата и бутирата. Кроме того, полученные убедительное подтверждение и того, что инфекция SARS-CoV-2 вызывает повреждение кишечного эпителия, однако это не связано с более сильным системным воспалением. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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