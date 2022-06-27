Новая волна ожидает Россию в июле
Известный эксперт в области диагностики Александр Соловьёв поведал, что уже в июле Россию может ожидать новая волна заражений коронавирусной инфекцией. Это связано с проникновением на территорию нашей страны нового подварианта штамма Омикрон.
Подвариант ВА.5 уже зафиксирован на территории некоторых российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Тулу. Этот вариант спровоцировал вспышки во многих странах, включая США и Великобританию, на пике которых количество заражений превышало 100 000 человек в сутки. В России с нынешним уровнем коллективного иммунитета, что называется, «ниже плинтуса», ничто не может сдержать новую волну даже теоретически. Задержка связана лишь с ограничением авиасообщения России и Европы.
По мнению Соловьёва, уже в июле волна обрушатся на Санкт-Петербург и Москву. При этом лето идеально подходит для распространения патогена с высокой скоростью, поскольку люди проводят много времени на улице, и вырастает риск заражения не только в помещениях, но и на открытом пространстве. Мутировавший штамм угрожает не только лицам вакцинированным, но и переболевшим, однако имеющиеся вакцины всё-таки могут смягчить течение коронавирусной инфекции. А потому людям, которые ещё не успели ревакцинироваться, необходимо это сделать.
Соловьёв спрогнозировал, что рост будет начинаться, как обычно, с российских мегаполисов. Поначалу заболеваемость поползёт вверх в Москве и Санкт-Петербурге, а потом перекинется и на другую территорию нашей страны. В этой связи практически полная отмена всех существующих ограничений кажется эксперту чрезвычайно преждевременной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Соловьёв
Медицина
Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики
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