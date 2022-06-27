Кардиолог Шляхто рассказал о проблемах с сердцем после коронавируса
Многие переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты впоследствии сталкиваются с повышенным риском болезней сердца и сосудов. Об этом рассказал ведущий российский кардиолог Евгений Шляхто.
Специалист в области лечения болезней сердца и сосудов назвал относительно высоким процент переболевших коронавирусной инфекцией россиян, которые сталкиваются с увеличением риска сердечно-сосудистых недугов. Правда, точный процент озвучен не был, но Шляхто подчеркнул, что даже при средней тяжести коронавирусной инфекции этот риск впоследствии вырастает. Он определяется за счёт выявления маркеров повреждения миокарда, показателей тропонина Т и электрокардиограммы.
Тщательно проанализировав все эти показатели, врач-кардиолог может сделать прогноз о возможном будущем повреждении миокарда, а также о риске сердечной недостаточности и аритмии. Это так называемый отсроченный эффект коронавирусной инфекции, который особенно опасен, так как эта болезнь негативно влияет на целый ряд систем организма, она также нарушает иммунитет.
В этой связи пациенты могут предупредить развитие опасных патологий за счёт более частой диспансеризации, и особенно проверки сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нелишним будет ревакцинироваться, чтобы защититься от заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить её перетекание в более тяжёлую фазу. Вакцинация в несколько раз сокращает риск того и другого, что крайне важно для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Евгений Шляхто
Медицина
директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава
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