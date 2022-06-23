Кардиолог Шляхто назвал «фатальные ошибки» с диагностикой инфаркта у Шатунова

«У певца уже могли возникать тревожные симптомы, однако они были упущены из виду, что обернулось фатальной ошибкой – слишком поздним обращением к врачам».

«Если пациент перенес инфаркт миокарда на ногах, то позднее обращение к врачу чревато осложнениями, включая летальный исход. Дело в том, что сердце, качающее кровь, перестает нормально выполнять свою функцию, что ведет к острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии», - прокомментировал кардиолог Шляхто.