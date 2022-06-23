Кардиолог Шляхто назвал «фатальные ошибки» с диагностикой инфаркта у Шатунова
По мнению врача, скончавшийся от инфаркта Юрий Шатунов мог ранее перенести «тихий» сердечный приступ, оставшийся недиагностированным.
У певца Юрия Шатунова уже могли возникать какие-то предвестники сердечного приступа, оборвавшего жизнь звезды в ночь на 23 июня. Возможно, сам музыкант не обратил на них внимание, не придал значения каким-то своим состояниям и не счел нужным обследовать сердце – мнение об этом высказал в интервью врач-кардиолог Евгений Шляхто.
Известно, что смерть артиста наступила вскоре после того, как он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Окружающим Шатунов успел сообщить о сильной боли в груди.
Как заметил кардиолог Шляхто,
«У певца уже могли возникать тревожные симптомы, однако они были упущены из виду, что обернулось фатальной ошибкой – слишком поздним обращением к врачам».
Врач уточнил, что при инфаркте человек может ощущать боль не только в грудине – она также способна иррадиировать в плечо, спину, либо руку или желудок. Пострадавшему человеку может казаться, что у него болит спина или возникли проблемы с пищеварением, и это мешает своевременной диагностике сердечного приступа.
Кроме того, существуют «тихие» формы инфаркта, протекающие бессимптомно или с такими признаками, которые не ассоциируется с больным сердцем. Человек с таким инфарктом может, ничего не подозревая, провести целый день на ногах, но с его сердечной мышцей происходят неблагополучные изменения. Во многих случаях после «тихих» инфарктов спустя время возникают обычные, которые могут стать фатальными из-за случившегося ранее повреждения миокарда.
«Если пациент перенес инфаркт миокарда на ногах, то позднее обращение к врачу чревато осложнениями, включая летальный исход. Дело в том, что сердце, качающее кровь, перестает нормально выполнять свою функцию, что ведет к острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии», - прокомментировал кардиолог Шляхто.
Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах, которыми может проявляться инфаркт.
Евгений Шляхто
Здоровье
главный внештатный кардиолог Минздрава России
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