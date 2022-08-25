Подростковый недосып заканчивается ожирением
Исследование показало, что если подростки тратят на сон менее 7 часов каждую ночь, они на 70% чаще страдают от ожирения. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны.
Исследование показывает, что если подростки расходуют менее 7 часов в сутки на сон, то вероятность ожирения у них повышается на 70%. Даже если подростки тратили на сон от 7 до 8 часов, то и в этом случае риск набора веса у них увеличивался на 29%, по сравнению с теми, кто спал ровно 8 часов. Проводившие исследование испанские ученые считают, что все подростки должны спать не менее 8 часов в сутки.
Нехватка сна может привести к тому что организм начнет производить гормон голода грелин, и человек станет употреблять больше пищи. А это повышает риск ожирения. В исследовании приняли участие свыше 1 200 подростков от 12 до 16 лет, объем их сна оценивался в течение недели, а затем сопоставлялся с индексом массы тела.
Было установлено, что 14-летние подростки, спавшие менее 7 часов в сутки, на 72% чаще имели индекс массы тела выше 25, по сравнению с теми, кто спал более 8 часов. Исследователи призывают родителей подавать хороший пример и самим вовремя отправляться ко сну, чтобы у их детей впоследствии не было проблем с сердечно-сосудистой системой из-за увеличения веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Барселоны
Медицина
относят к наиболее престижным вузам Европы. Этот университет - один из лучших учреждений, он входит в ТОП рейтинг Испании и мира
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