Подростковый недосып заканчивается ожирением

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Подростковый недосып заканчивается ожирением

Исследование показало, что если подростки тратят на сон менее 7 часов каждую ночь, они на 70% чаще страдают от ожирения. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны. 

Исследование показывает, что если подростки расходуют менее 7 часов в сутки на сон, то вероятность ожирения у них повышается на 70%. Даже если подростки тратили на сон от 7 до 8 часов, то и в этом случае риск набора веса у них увеличивался на 29%, по сравнению с теми, кто спал ровно 8 часов. Проводившие исследование испанские ученые считают, что все подростки должны спать не менее 8 часов в сутки. 

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Нехватка сна может привести к тому что организм начнет производить гормон голода грелин, и человек станет употреблять больше пищи. А это повышает риск ожирения. В исследовании приняли участие свыше 1 200 подростков от 12 до 16 лет, объем их сна оценивался в течение недели, а затем сопоставлялся с индексом массы тела. 

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Было установлено, что 14-летние подростки, спавшие менее 7 часов в сутки, на 72% чаще имели индекс массы тела выше 25, по сравнению с теми, кто спал более 8 часов. Исследователи призывают родителей подавать хороший пример и самим вовремя отправляться ко сну, чтобы у их детей впоследствии не было проблем с сердечно-сосудистой системой из-за увеличения веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Барселоны

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