Паксловид лучше лечит коронавирус у пожилых
Исследование показало, что препарат паксловид гораздо более эффективен у пожилых людей, чем у лиц моложе 65 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Тель-Авива.
Израильские ученые оценили эффективность противовирусного лечения с использованием препарата паксловида. Он может снизить риск человека всерьёз заболеть COVID-19, но у пожилых людей эта защита бывает более впечатляющей, чем у молодых. Последним таблетки приносят минимальную пользу, как показало исследование.
Его авторы представили ценнейшие данные из реальной практики, демонстрирующие эффективность таблеток паксловида против коронавируса, вызываемого штаммом Омикрон. Исследователи изучили информацию по почти 110 000 пациентов, большинство из которых были вакцинированы, ранее болели, либо имели в прошлом и вакцинацию, и перенесённое заболевание. Тщательно отслеживался уровень их госпитализаций и смертности в зависимости от возраста. Около 4 000 человек из них принимали паксловид.
У людей в возрасте от 65 лет вероятность попасть в больницу из-за COVID-19 была на 73% ниже, а вероятность смерти на 79% ниже в случае приема паксловида, если сравнивать с их ровесниками. Но в возрасте от 40 до 64 лет не было зафиксировано каких-то статистически значимых снижений риска госпитализаций и смертности благодаря приёму этого препарата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Тель-Авива
Медицина
один из крупнейших университетов Израиля, расположенный в районе Рамат-Авив города Тель-Авива. Университет основан в 1956 году и насчитывает девять факультетов
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