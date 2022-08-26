Нижнюю планку для покупки сигарет хотят поднять до 21 года
В Великобритании собираются повысить минимально возможный возраст для приобретения сигарет до 21 года. А поблизости от школ табачную продукцию и вовсе запретят продавать.
Жители Великобритании в ходе социологического опроса высказали желание поднять предельно низкую планку по возрасту для приобретения сигарет до 21 года. Также они считают, что поблизости от учебных заведений вроде школ сигареты продаваться не должны. Более 10% взрослых британцев продолжают курить, и считается, что каждый год сигареты начинают пробовать на регулярной основе около 200 000 подростков.
В сигаретах тысячи вредных химических веществ, а курение является наиболее распространённой из известных предотвратимых причин рака. Это пагубная привычка увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, которые являются главной причиной смертности населения в Великобритании.
Ранее и сами британские власти предлагали начать постепенно повышать предельно низкую планку по возрасту для приобретения сигарет так, чтобы со временем она достигла 100 лет. И таким образом курение на территории страны вовсе исчезнет. Правда, для этого потребуется несколько десятков лет и естественная смерть всех нынеших курильщиков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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