Каждый лишний сантиметр талии увеличивает риск болезней сердца
Увеличение объёма талии всего на 1 см повышает риск развития серьезных проблем с сердцем на 5%. Такой вывод сделали исследователи из Оксфордского университета.
Если вы переносите вокруг талии несколько лишних килограммов, это не просто признак того, что вам нужно сесть на диету и чаще заниматься спортом. Исследование показало, что лишний жир на животе - предупреждение о повышенной опасности сердечной недостаточности. Каждый новый сантиметр в дополнение к объёму талии повышает угрозу этого неизлечимого сердечно-сосудистого расстройства на 5%.
Авторы исследования проанализировали данные по 430 000 британцев в возрасте от 40 до 70 лет. За ними наблюдали, в среднем, в течение 13 лет. Каждый сантиметр сверх считающегося здоровым объёма талии увеличивал риск инфарктов, инсультов или аритмии. Обладатели наибольшего объёма талии в 3,21 раза чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми патологиями, чем те у кого этот объём был наименьшим.
Но вот обладатели самого большого риска всего лишь в 2,65 раза чаще страдали от патологии сердца, по сравнению с теми, кто имел наименьший вес. Этот показатель рассчитывался по индексу массы тела. А значит, риск сердечно-сосудистых осложнений зависит не столько от лишнего веса, сколько именно от объёма талии. Во время исследования было зафиксировано 8 669 случаев сердечной недостаточности, и многие из них закончились смертью пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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