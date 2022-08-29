Риск заражения коронавирусом можно выявить по моче
Выявить риск заражения COVID-19 можно по виду мочи, сообщили медики.
Вы можете быть подвержены риску заражения коронавирусом, если ваша моча имеет темный или слишком яркий цвет, говорится в исследовании, опубликованном в Express.
Врачи отмечают, что осенью возможна очередная волна коронавируса во всем мире. Скорее всего, заболевание будет переноситься гораздо легче, чем ранее, но эта болезнь слишком часто преподносила сюрпризы, чтобы можно было расслабиться. Люди и сейчас умирают от осложнений, вызванных коронавирусом.
Слишком желтая или темная моча может быть признаком COVID-19, поскольку инфекция часто приводит к обезвоживанию, предупреждают врачи. Также должны насторожить такие признаки, как уменьшение количества мочи или слишком сильный запах.
Подавляющее большинство нынешних пациентов имеют легкие или умеренные симптомы и не требуют госпитализации, отмечают медики.
— Иногда у пациентов — обычно пожилых или имеющих серьезные проблемы со здоровьем — могут развиться симптомы, которые могут потребовать некоторого лечения, например, капельницы при обезвоживании. Вероятно, у вас будет высокая температура, а также кашель и ощущение, что вы так устали, что не можете встать с постели, — говорится в исследовании.
Возможно, у вас обезвоживание, вызванное коронавирусом, если вы испытываете сильную жажду, головокружение и усталость.
Самые распространенные симптомы коронавируса включают высокую температуру и непрерывный кашель. Некоторые пациенты сообщали о диарее, головных болях и о сыпи. Раньше главным признаком было отсутствие обоняния.
Коронавирус постепенно меняет свои симптомы, поскольку каждый новый штамм обладает новыми свойствами. Течение болезни проходит более легко.
Теперь заболевание начинается, как правило, со стремительного повышения температуры. Затем добавляются неприятные ощущения в пояснице и ломота в мышцах. Многие жалуются на боль в глазах. Примерно на третий день появляется сильная боль в горле.
Симптомы «современного» коронавируса:
- Жар;
- Сильная интоксикация;
- Головная боль;
- Боль в глазах;
- Сильная боль в горле;
- Боли в пояснице и мышцах.
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