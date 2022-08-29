Риск заражения коронавирусом можно выявить по моче

— Иногда у пациентов — обычно пожилых или имеющих серьезные проблемы со здоровьем — могут развиться симптомы, которые могут потребовать некоторого лечения, например, капельницы при обезвоживании. Вероятно, у вас будет высокая температура, а также кашель и ощущение, что вы так устали, что не можете встать с постели, — говорится в исследовании.

Жар;

Сильная интоксикация;

Головная боль;

Боль в глазах;

Сильная боль в горле;

Боли в пояснице и мышцах.