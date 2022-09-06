Академик Гинцбург пророчит скачок смертности

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Академик Гинцбург пророчит скачок смертности

Один из создателей российской вакцины против коронавируса академик Александр Гинцбург отмечает, что смертность от ковида в нашей стране может увеличиться в два раза. А чтобы этого не произошло, людям необходимо не забывать про вакцинацию и ревакцинацию. 

Уровень коллективного иммунитета в России, по данным оперативного штаба, составляет 7,4%. Количество суточных смертей от коронавируса 1 сентября достигло 95 человек, то есть вплотную приблизилось к печальной отметке в 100 случаев за день. Правда, вчера было зарегистрировано 76 смертей, но это лишь временная передышка. Одновременно резко сократилось и количество госпитализированных с 4 673 за 30 августа до 1 830 вчера. 

Гинцбург считает, что пандемию можно одолеть за несколько месяцев


В 17 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, отмечается вновь спад заболеваемости. Однако сами показатели летальности от коронавируса в течение августа поднялись в три раза, и в ближайшие недели эта цифра может вырасти ещё в два раза, как полагает Александр Гинцбург. И единственной надёжной защитой здоровья и жизни человека является уже ревакцинация. 

Гинцбург пока не видит завершения пандемии


Множество россиян вакцинировались от коронавируса, но это произошло более 6 месяцев тому назад. И уровень их защиты теперь упал до показателей среди людей непривитых. Из-за крайне низкого спроса со стороны наших граждан производство вакцин на территории России остановилось год тому назад, а уже имеющихся запасов, по утверждению чиновников, должно хватить даже в том случае, если россияне массово отправятся на пункты вакцинации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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