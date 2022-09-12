Материнское ожирение - причина СДВГ
Испанские учёные связали ожирение беременных с повышенным риском развития у их детей синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. Наибольший риск у женщин, ещё и страдающих от разных форм диабета.
Исследователи из Барселоны выяснили, что если будущие мамы страдают ожирением, то они подвергают своих детей повышенному риску развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. У женщин с лишним весом из-за диабета, вызванного беременностью, или просто быстрого набора веса в начале первого триместра чаще рождаются дети с СДВГ. Вероятность развития этого расстройства у ребёнка от мамы с ожирением в два раза выше.
При этом исследователи отмечают, что почти каждая третье женщина, посещающая врача в связи с беременностью, страдает ожирением, а почти у половины гестационный диабет - специфические проблемы с контролем уровня сахара в крови именно в период вынашивания малыша. И это явление становится всё более распространённым, как и количество случаев СДВГ у детей, что показывает существование прямой взаимосвязи.
У американской молодёжи показатели СДВГ в последние годы резко выросли. В ходе исследования были собраны данные чуть более чем от 1000 женщин, имевших гестационный диабет. В период беременности их организм не может вырабатывать достаточное количество инсулина. У женщин с ожирением риск гестационного диабета во время беременности намного выше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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