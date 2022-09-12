Анализ крови выявляет рак без явных симптомов
Крупные по масштабу исследования показали эффективность теста под названием Galleri. Он позволяет выявить сразу несколько видов рака, пока ещё не имеющих явных симптомов.
В Великобритании проведено исследование с участием более 165 000 человек, показавшее эффективность анализа крови под названием Galleri. Эксперты уже призвали службы здравоохранения подготовиться к наступлению новой эры в диагностике рака, так как исследование продемонстрировало, что этот анализ выявляет несколько разновидностей злокачественных новообразований у пациентов ещё до появления явных симптомов.
Многие виды рака из тех, что удалось уже найти у тысяч людей от 50 лет и старше, находились на ранней стадии. При этом почти 70% из них являлись теми формами злокачественных новообразований, на наличие которых пациентов обычно не проверяют. Анализ крови ищет ДНК рака в крови, и делает это удивительно эффективно. Эксперты уже говорят о возможном переломном моменте во всей онкологии. Он может наступить, когда будут проанализированы результаты теста уже по всем 165 000 человек, принявших участие в исследовании. Это должно произойти в следующем году.
Самое удивительное в этом анализе именно то, что он отыскивает рак, на который пациентов при диспансеризациях не проверяют. Помимо собственно наличия опухолей тест также показывает точное их местоположение, что ускоряет работу врачей. С помощью Galleri уже выявили 19 твердых опухолей в таких тканях, как молочные железы, печень, лёгкие, толстая кишка, а также яичники и поджелудочная железа. В остальных случаях обнаруживали различные опухоли крови. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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