Приём антибиотиков особенно опасен при меланоме

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Приём антибиотиков особенно опасен при меланоме

Исследование показало, что при наличии меланомы антибиотики могут усугубить её течение. Это происходит из-за истощения микробиома кишечника. 

Ученые из Университета Эмори в ходе опытов с лабораторными мышами доказали, что при наличии злокачественной меланомы использование антибиотиков ускорило рост метастаз в костях. Данный тип рака является наиболее агрессивной формой злокачественных новообразований кожи. Антибиотики, судя по всему, истощили кишечную микрофлору мышей и ослабили их иммунный ответ. Полученные данные показывают важность кишечного микробиома для общего состояния здоровья и предполагают, что врачам при их назначении нужно учитывать воздействие на желудочно-кишечную систему пациентов со злокачественной меланомой. 

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В целом, любое заболевание или лечение, наносящее вред кишечному микробиому, может оказывать негативное влияние на здоровье. Учёные установили, что развитие меланомы задерживается из-за микобиома кишечника, как и поражение костей у мышей. Микробиом пособствет росту количества так называемых естественных киллеров кишечника и Т-хелперов - важных клеток иммунитета. Кишечный микробиом усиливает их миграцию к месту опухоли. 

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А вот использование пероральных антибиотиков истощило микробиом кишечника и сократило количество кишечных клеток из категории естественных киллеров и Т-хелперов. Это повысило уязвимость мышей перед воздействием опухолей и ускорило развитие злокачественной меланомы, по сравнению с мышами из контрольной группы, у которых микробиом не повреждался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Эмори

Медицина

частный исследовательский университет США, расположенный в Атланте, штат Джорджия

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