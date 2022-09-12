Семаглутид эффективно лечит ожирение

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Семаглутид эффективно лечит ожирение

Исследование показало, что препарат семаглутид является эффективным лекарством для лечения ожирения. К какому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы. 

На ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме были представлены результаты нового исследования, показавшего эффективность препарата семаглутида в борьбы с ожирением. Он снижал риск развития диабета второго типа более чем в два раза за счет еженедельных инъекций. Недавно этот препарат одобрили в США именно для борьбы с ожирением, предварительное одобрение он также получил и на территории Великобритании. 

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По-видимому, семаглутид является наиболее эффективным препаратом в лечения ожирения, поскольку его результаты уже можно сравнивать с итогами бариатрической хирургии, как показывает исследование. А его одобрение основано на результатах клинических испытаний, продемонстрировавших, что он может снизить вес, в среднем, более чем на 15% при использовании вместе с программой здорового образа жизни. 

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Этого количества достаточно для лечения или предотвращения широкого спектра осложнений, связанных с ожирением, которые ухудшают здоровье и качество жизни. К примеру, ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета как минимум в 6 раз, а семаглутид сокращает эту опасность. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Алабамы

Медицина

американский университет, расположенный в городе Таскалуса, штат Алабама

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