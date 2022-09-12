Японцы стали чаще умирать от нетяжёлого ковида
Исследование показало более высокий процент жителей Японии, которые умирают после коронавирусной инфекции в умеренной форме. Правда, многие из этих пациентов уже имели другие болезни.
Эксперты Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины обнаружили, что в Стране восходящего солнца всё большее количество жителей умирает после развития умеренных симптомов COVID-19. Ранее всегда было принято считать, что смертельную угрозу представляют наиболее тяжелые формы коронавируса, которые требуют подключения к кислородному оборудованию и помещения пациента в реанимацию. Сейчас установлено, что значительное количество пациентов, которые умирали после нетяжёлого коронавируса, имели другие заболевания, ухудшающиеся после заражения.
В целом, эксперты проанализировали данные по 2 861 пациенту с COVID-19, скончавшихся после госпитализации в разных больницах страны до конца августа. У 42% умерших во время пятой волны (лето-осень 2021) развивались серьёзные симптомы, но это количество сократилось до 13% во время шестой волны, начавшейся в начале 2022 (штамм Омикрон). А во время последней седьмой волны тяжелая форма коронавируса отмечалась только у 5% скончавшихся из-за него.
С другой сторон, 57% умерших во время пятой волны имели умеренные симптомы, во время шестой волны уже 83%, а при седьмой волне - 89%. У меньшего количества пациентов развилась серьёзная пневмония по мере увеличения уровня вакцинации, но большее количество пациентов умерли, так как коронавирус ухудшил ранее существовавшие у них болезни. Люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями чаще слабеют и умирают после атаки вируса, даже при умеренных его симптомах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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