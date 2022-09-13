Вакцина от гриппа может дать защиту против инсульта
Исследователи из Университета Алькалы в Мадриде установили, что проводимая ежегодно вакцинация против гриппа обладает ещё одним неожиданным преимуществом. Помимо собственно предохранения от этой вирусной инфекции она ещё и сокращает риск инсульта.
Речь идёт об ишемическом инсульте, считающимся наиболее распространенным. Он вызывается развитием тромбов в артериях мозга и может приводить к очень тяжелым последствиям, если пациенту вовремя не оказывают помощь. Существует также геморрагический инсульт, который провоцируется разрывом кровеносных сосудов мозга и кровоизлиянием. Однако он происходит менее чем в 18% случаях, а большую часть жертв составляют именно пациенты с ишемическим инсультом.
Наблюдательное исследование испанских ученых показало, что у прошедших через вакцины против гриппа отмечается более низкая вероятность ишемического инсульта. Однако пока не доказано, что именно прививки уменьшают этот риск. Вполне возможно, что делающие себе вакцины от гриппа люди просто более внимательно относятся к собственному здоровью, обращая внимание на питание, отдых, регулярные встречи с врачами и тому подобные методы профилактики инсульта.
Инсульты и инфаркты считаются главной причиной смертности населения в развитых странах. Хотя медицина добилась больших успехов в их лечении за последний век, уровень распространения сердечно-сосудистых болезней постоянно растёт. Это связано не только с увеличением продолжительности жизни, но и с неправильным питанием, а также низкой физической активностью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Алькала
Медицина
государственный университет, расположенный в Алькала-де-Энарес, город в 35 км к северо-востоку от Мадрид
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