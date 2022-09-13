Гормон упражнений останавливает болезнь Паркинсона

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Гормон упражнений останавливает болезнь Паркинсона

Так называемый гормон нагрузок приостановил развитие симптомов болезни Паркинсона у лабораторных мышей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. 

Болезнь Паркинсона представляет собой неврологическое расстройство, из-за которого люди теряют контроль над своими мышцами и движениями. В России около 600 000 жертв этой болезни, и вот теперь исследователи из Бостона доказали, что выделяемый в кровь во время интенсивных физических нагрузок гормон снижает уровень белка, который связан с болезнью. А у лабораторных мышей это останавливало развитие двигательных проблем. Если дополнительные лабораторные исследования подтвердят результаты данных наблюдений, то это проложит путь к разработке новых методов лечения болезни Паркинсона на основе гормона иризина.

Найдено новое лекарство от болезни Паркинсона


Уже давно ученые заметили, что физические нагрузки смягчают течение болезни Паркинсона, но причина этого не была установлена. Исследователи хотели узнать о связи между молекулой иризина при физических нагрузках и неврологическим расстройством. Первая статья о воздействии иризина на болезнь Паркинсона напечатали еще в 2012 году. Этот белок высвобождается в крови и растёт в количестве именно при выполнении упражнений на выносливость. 

Прорыв в лечении болезни Паркинсона: эти упражнения помогает помочь остановить симптомы


В эксперименте участвовали лабораторные мыши, генетические запрограммированные на распространения в их мозге маленьких волокон альфа-синуклеина - регулятора настроени и подвижности. Когда белки альфа-синуклеины склеиваются, то данные кластеры уничтожают клетки мозга, производящие дофамин, а именно это и запускает болезнь Паркинсона. Была установлена, что иризин предотвращает альфа-синуклеиновые скопления и связанную с ними клеточную смерть в головном мозгае. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Джонса Хопкинса

Медицина

частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)

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