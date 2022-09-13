Гормон упражнений останавливает болезнь Паркинсона
Так называемый гормон нагрузок приостановил развитие симптомов болезни Паркинсона у лабораторных мышей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Болезнь Паркинсона представляет собой неврологическое расстройство, из-за которого люди теряют контроль над своими мышцами и движениями. В России около 600 000 жертв этой болезни, и вот теперь исследователи из Бостона доказали, что выделяемый в кровь во время интенсивных физических нагрузок гормон снижает уровень белка, который связан с болезнью. А у лабораторных мышей это останавливало развитие двигательных проблем. Если дополнительные лабораторные исследования подтвердят результаты данных наблюдений, то это проложит путь к разработке новых методов лечения болезни Паркинсона на основе гормона иризина.
Уже давно ученые заметили, что физические нагрузки смягчают течение болезни Паркинсона, но причина этого не была установлена. Исследователи хотели узнать о связи между молекулой иризина при физических нагрузках и неврологическим расстройством. Первая статья о воздействии иризина на болезнь Паркинсона напечатали еще в 2012 году. Этот белок высвобождается в крови и растёт в количестве именно при выполнении упражнений на выносливость.
В эксперименте участвовали лабораторные мыши, генетические запрограммированные на распространения в их мозге маленьких волокон альфа-синуклеина - регулятора настроени и подвижности. Когда белки альфа-синуклеины склеиваются, то данные кластеры уничтожают клетки мозга, производящие дофамин, а именно это и запускает болезнь Паркинсона. Была установлена, что иризин предотвращает альфа-синуклеиновые скопления и связанную с ними клеточную смерть в головном мозгае. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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