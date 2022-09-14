Спрос на лекарства от коронавируса в августе вырос
Россияне стали более активно скупать в августе лекарства от коронавируса, чем в июле. Информация Центра перспективных технологий показывает, что спрос увеличился на 59%.
В июле граждане России потратили на приобретение лекарств от коронавируса на 41 % меньше, чем в августе. Так, за август гражданами нашей страны израсходовано 4,5 млрд руб на покупку 11,6 млн лекарственных средств. При этом в июле россияне приобрели только 7,3 млн упаковок. Особенно сильно спрос подскочил в последнюю неделю июля, как показывает статистика, он вырос на 17%.
В первые 7 дней августа этот показатель увеличился ещё на 20%, после чего наступила стабилизация. Каждую неделю россияне расходовали приблизительно по миллиарду рублей на приобретение средств от коронавируса. Отметим, что лечение ковида в России осуществляется бесплатно, это касается и выдачи лекарственных препаратов. Так что что их приобретение за свой счёт - это личная инициатива россиян.
Но августовский спрос на лекарства от COVID-19 не был максимальным за весь период их продаж. К примеру, зимой в неделю россияне расходовали по 3,5 млрд руб на средства от коронавируса. Правда, в августе некоторые препараты подешевели, и это тоже может объяснить, почему произошло изменение расходов.
Эксперты подчеркнули, что дефицита средств от коронавируса в России сейчас не наблюдается. Их активный выпуск продолжается на большинстве фармацевтических предприятий. Хотя объёмы производства и особенно импортных поставок несколько отстают от спроса, уже сформированы запасы, которых хватит аж до следующей весны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Центр развития перспективных технологий
Медицина
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