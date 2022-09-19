Европа снова начала болеть ковидом чаще
В европейских государствах поползла вверх кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в азиатском регионе она, напротив, пошла вниз.
Статистика показывает, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом на 20% меньше людей, чем неделей ранее. Это положительная динамика, и президент США Джо Байден даже вчера объявил о том, что пандемия закончилась, чем вызвал большое удивление со стороны Всемирной организации здравоохранения. Ведь только эта организация может официально объявить об окончании всем надоевшей пандемии, но пока до этого далеко.
Так, в Европе вновь начали более активно заражаться коронавирусом, и этот рост обеспечивается, в первую очередь, благодаря России. Сейчас по темпам заболеваемости наша страна вообще на второй строчке в мире после Японии, ежедневно у нас выявляют коронавирус более чем 50 000 человек. Лишь в Стране восходящего солнца это показатель выше – 75 000. Однако в Японии заболеваемость падает, а в России растёт.
Во Франции количество заболевших тоже начало увеличиваться впервые с начала лета и теперь составляет более 30 000 в сутки, а в Германии чуть меньше 40 000. При этом заболеваемость в Италии увеличилась за неделю на 15%, а в Испании на целых 50%. Зато в США наиболее оптимистические показатели - всего около 45 000 заболевших в сутки, что является минимумом с апреля нынешнего года. Что касается смертности, то Россия в первой тройке, и у нас этот печальный показатель опять растёт. На первом месте по-прежнему остаются США, а на втором Япония. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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