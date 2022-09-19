Европа снова начала болеть ковидом чаще

81 Фото: https://unsplash.com/photos/en4_mELsFQQ
Европа снова начала болеть ковидом чаще

В европейских государствах поползла вверх кривая заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в азиатском регионе она, напротив, пошла вниз. 

Статистика показывает, что за прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом на 20% меньше людей, чем неделей ранее. Это положительная динамика, и президент США Джо Байден даже вчера объявил о том, что пандемия закончилась, чем вызвал большое удивление со стороны Всемирной организации здравоохранения. Ведь только эта организация может официально объявить об окончании всем надоевшей пандемии, но пока до этого далеко. 

Врач рассказал о возможности переболеть ковидом несколько раз за год


Так, в Европе вновь начали более активно заражаться коронавирусом, и этот рост обеспечивается, в первую очередь, благодаря России. Сейчас по темпам заболеваемости наша страна вообще на второй строчке в мире после Японии, ежедневно у нас выявляют коронавирус более чем 50 000 человек. Лишь в Стране восходящего солнца это показатель выше – 75 000. Однако в Японии заболеваемость падает, а в России растёт.

Дети и подростки стали чаще болеть сифилисом


Во Франции количество заболевших тоже начало увеличиваться впервые с начала лета и теперь составляет более 30 000 в сутки, а в Германии чуть меньше 40 000. При этом заболеваемость в Италии увеличилась за неделю на 15%, а в Испании на целых 50%. Зато в США наиболее оптимистические показатели - всего около 45 000 заболевших в сутки, что является минимумом с апреля нынешнего года. Что касается смертности, то Россия в первой тройке, и у нас этот печальный показатель опять растёт. На первом месте по-прежнему остаются США, а на втором Япония. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
Заболеваемость коронавирусом в мире снова поползла вверх
В России начался новый рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в России сохраняется 11 недель
Теги : мутации коронавируса, ковид в Европе