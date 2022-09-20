Что делать, если после простуды пропал слух
К британскому доктору Мартину Скарру обратился пожилой пациент, который после сильной простуды практически совершенно оглох. Прошло уже три недели, но ситуация не меняется – уши все еще заложены.
Ощущение заложенности в ушах в течение нескольких дней или недель после любой респираторной инфекции, включая простуду или даже коронавирус, это обычное явление. Дело в том, что поражающие дыхательные пути вирусы рождают воспаления слизистой носа и придаточных пазух, так как их вмешательство способствует скоплению там иммунных клеток, собравшихся для противодействия патогенам. Эти воспаление длятся продолжительное время, и после них наблюдается остаточное явление в виде закупорки евстахиевых трубок - тех самых проходов, которые вентилируют среднее ухо.
Слизь также может проникать из задней части носа в эти трубки, приводя к их закупорке и провоцируя глухоту. Обычно на избавление от этого неприятного симптома требуется несколько дней, но далеко не всегда. Самым простым методом решения проблемы является использование противозастойных назальных спреев, которые уменьшают воспаление носовых пазухах за счёт сужения кровеносных сосудов. Закапав этот спрей в нос, зажмите его и сильно подуйте с закрытым ртом, чтобы повысить давление в евстахиевых трубках. Это должно помочь.
Однако если вам не рекомендуется принимать данные препараты из-за гипертонии и использования специфических лекарств, стоит использовать устройство для автопродувания. Оно состоит из насадки для носа, прикреплённой к баллону. Вставьте насадку в одну ноздрю, а другую закройте пальцем, затем надуйте баллон, выдыхая с закрытым ртом. Смысл в том, что под давлением надутого баллона открывается евстахиева трубка, что способствует дренажу. Используйте эту технику трижды в день в течение нескольких дней. Ну а если и это не поможет, обращайтесь к отоларингологу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Медицина
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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